KIRCHEIB – „Open Stage“ für Musiker/innen und Autor/innen in der Kulturwerkstatt Kircheib – Am Donnerstag, den 05. Dezember ab 19.30 Uhr veranstaltet die auf dem Gelände des Reifenhandels Reifen Krah, Hauptstraße 14, gelegene Kulturwerkstatt Kircheib wieder den beliebten Künstler/innen-Treff Open Stage. Nach dem umfangreichen Umbau des Kulturzentrums findet die Veranstaltung ab jetzt im neuen, großen Veranstaltungsraum statt.

Organisiert von Mary Krah, bietet die Open Stage einmal pro Monat interessierten Musiker*innen und Autor*innen die Möglichkeit sich gegenseitig vorzustellen, woran sie gerade proben bzw. schreiben. Bis zu fünf Teilnehmer*innen oder Gruppen können pro Abend zehn bis fünfzehn Minuten lang Songs, Lieder, Kompositionen oder Texte vorstellen und von den anderen Teilnehmer/innen und Zuschauer/innen Feedback bekommen. Im Anschluss findet für alle, die Lust haben, eine gemeinsame Jamsession statt.

Ziel der Open Stage ist es, den Austausch zwischen regionalen Musiker/innen zu fördern, voneinander zu lernen und neue Talente für die Kulturwerkstatt zu entdecken.

Die Open Stage ist für interessierte Zuhörer/innen offen. Wer Fragen hat oder auftreten möchte, kann sich per Mail an Mary Krah, marykrah@gmx.de, wenden. Man kann aber auch einfach mit seinem Instrument spontan vorbeikommen und sich direkt bei der Moderatorin anmelden.

Zur letzten Veranstaltung des Jahres wird uns dann am 14. Dezember mit Johannnes Hinrich von Borstel, einer der bekanntesten Mediziner und Sience-Slammer Deutschlands besuchen und aus seinem Spiegel-Bestseller „Herzrasen kann man nicht mähen“ lesen, der inzwischen in über 50 Ländern erschienen ist. Das komplette Programm der Kulturwerkstatt gibt es auf der Homepage unter www.kulturwerkstatt-kircheib.de. Bei Fragen zur „Open Stage“ melden Sie sich bitte bei Mary Krah, marykrah@gmx.de / 0177 8014559, bei Fragen zur Kulturwerkstatt an Martin Zepter, martin@kulturwerkstatt-kircheib.de / 0176 21107340.