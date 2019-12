Veröffentlicht am 15. Dezember 2019 von wwa

KREIS NEUWIED – Änderung der Müllabfuhr wegen Weihnachten und Neujahr – Frühere Schließung der Wertstoffhöfe an Heiligabend und Silvester – Wie im Abfuhrkalender bereits veröffentlicht, wird die Müllabfuhr wegen Weihnachten und Neujahr verschoben. Die Wertstoffhöfe schließen an Heiligabend und Silvester früher.

Die reguläre Montagsleerung vom 23. Dezember findet bereits am Samstag, den 21. Dezember statt. Die Dienstagsleerung vom 24. Dezember wird ebenfalls vorverlegt und findet Montag, den 23. Dezember statt. Die Mittwochsleerung vom 25. Dezember wird auf Heiligabend vorverlegt. Die Donnerstagsleerung vom 26. Dezember und die Freitagsleerung vom 27. Dezember finden jeweils einen Tag später statt. In der anschließenden Neujahrswoche erfolgen die Leerungen von Mittwoch, 1. Januar (Neujahr) bis einschließlich Freitag, 3. Januar 2020 jeweils einen Tag später. Die Wertstoffhöfe Linz, Neuwied und Linkenbach schließen an Heiligabend und Silvester bereits um 12.00 Uhr. Letzte Anlieferungsmöglichkeit: 11.45 Uhr. Weitere Informationen unter Tel. 02631/803-308 Kreisverwaltung Neuwied.