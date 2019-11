Veröffentlicht am 30. November 2019 von wwa

NEUWIED-FELDKIRCHEN – OB Jan Einig empfängt Kinderprinzenpaar aus Feldkirchen – Nachdem das Kinderprinzenpaar aus Oberbieber bereits das Verwaltungshochaus kennengelernt hatte, folgten nun die jungen närrischen Regenten aus Feldkirchen mit einigen Eltern der Einladung von Oberbürgermeister Jan Einig. Prinz Bastian und Prinzessin Timea stehen an der Spitze der jungen Jecken. Den Hofstaat komplettieren die Hofdamen Marisol, Isabell und Shari, Schatzmeisterin Hannah, Hofnarr Jonathan sowie Mundschenk Liam. Die Feldkirchener sind bereits seit der vergangenen Session in Amt und Würden, berichteten dem OB, dass sie dabei rund 20 Auftritte absolvierten. Nun freuen sie sich darauf, in diesem Jahr mit einem eigenen Wagen am Zug in Feldkirchen teilzunehmen. Auch Bürgermeister Michael Mang stieß zu den Jecken, die neue T-Shirts mit Hippie-Motiven trugen.