Veröffentlicht am 2. Dezember 2019 von wwa

NEUWIED – Ampelanlage am Mittwoch für einige Stunden außer Betrieb – Bei einem Verkehrsunfall ist der Mast der Ampelanlage an der großen Kreuzung Blücherstraße/Sohler Weg/Insterburger Straße beschädigt worden und muss ausgetauscht werden. Die entsprechenden Arbeiten werden am Mittwoch, 4. Dezember, ausgeführt. Dann wird die Ampelanlage in der Zeit von etwa 9 bis 16 Uhr komplett ausgeschaltet. Das teilt die städtische Straßen- und Tiefbauabteilung mit, die alle Verkehrsteilnehmer auch um besondere Vorsicht an der betroffenen Kreuzung bittet.