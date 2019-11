Veröffentlicht am 29. November 2019 von wwa

BAD MARIENBERG – Dieseldiebstahl aus Baumaschinen – Aus zwei Baustellenfahrzeugen, die auf dem Schulzentrum in Bad Marienberg abgestellt waren, wurden größere Mengen Diesel, ca. 130 Liter entwendet. Der Tatzeitraum liegt vermutlich in der Nacht zum Donnerstag, 28. November. Täterhinweise werden an die Polizei in Hachenburg unter 02662/95580 erbeten. Quelle: Polizei