Veröffentlicht am 30. November 2019 von wwa

PRACHT – Kloster Hassel – Das buddhistischen Kloster Hassel schenkt an jedem zweiten Sonntag im Monat in Form der Klostergespräche eine Möglichkeit, sich die Buddhalehre in lebensnahem Alltagsbezug zu erschließen. Der Nachmittag beginnt mit einem Kurzvortrag oder Auszügen aus den buddhistischen Lehrreden (Sutta) und einem anschließenden themenorientierten, offenen Gespräch mit Ew. Dhamma Mahatheri. Im offenen Gespräch sind Lebensthemen reflektiert, die alltäglich berühren. Altes buddhistisches Wissen erläutert die dahinterliegenden Gesetzmäßigkeiten und erschließt pragmatische Wege.

Eine gemeinsame Wanderung zum Kloster erlaubt eine ruhige Gehmeditation im Schweigen. Treffpunkt zur Wanderung ist am Sonntag, 08. Dezember 2019 um 14:00 Uhr an der Waldsportanlage in 57589 Pracht, Höhenweg (hinterer Parkplatz). Weitere Termine: 12. Januar 2020, 09.Februar 2020, 08. März 2020 und an jedem 2. Sonntag im Monat in 2020. Weitere Information: Büro Tel. / Fax 02682-966875 sowie bei Dieter Born 0170-2662831 (dibo)