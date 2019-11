Veröffentlicht am 29. November 2019 von wwa

GEBHARDSHAIN – Vorweihnachtliches Konzert des „Kammerchores Gebhardshainer Land“ – Vorweihnachtliche Klänge in Gebhardshain – Blechbläserquintett bereichert das diesjährige Konzert – Wie in den letzten 20 Jahren lädt der Kammerchor Gebhardshainer Land am zweiten Advent, 8. Dezember 2019, um 17:00 Uhr wieder zu seinem Vorweihnachtlichen Konzert in die Pfarrkirche St. Maria Magdalena in Gebhardshain ein.

Chordirektor Bernhard Kaufmann hat ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Der Chor singt Werke von Johann Sebastian Bach, Max Reger, Felix Mendelssohn Bartholdy und Sergej Rachmaninow sowie internationale Weihnachtslieder in der Bearbeitung von Bernhard Kaufmann.

Solistinnen versprechen weitere Höhepunkte mit Werken von Robert Prizeman, Benny Andersson, Engelbert Humperdinck und Ennio Morricone.

Neben a-capella-Beiträgen werden einige Vorträge wie immer mit dem Klavier, dieses Mal jedoch auch mit einer Violine begleitet.

Bereichert wird das diesjährige Konzert durch das Blechbläserquintett „Brassi Modo“ mit engagierten Bläsern aus den Landkreisen Altenkirchen, Olpe und Siegburg, unter ihnen der im Oberkreis bekannte Dirigent des Musikvereins Freusburg 1920, Rüdiger Bröhl. Im ersten Teil spielen sie drei Sätze aus der „Feuerwerksmusik“ von Georg Friedrich Händel sowie Stücke von Johann Sebastian Bach und Tielmann Susato. Im zweiten Teil erklingen ein Rondeau von Jean-Joseph Mouret sowie ein Potpourri beliebter Weihnachtslieder in der Bearbeitung von Bert Meyer.

Statt einer Zugabe ertönt zum Abschluss gemeinsam mit allen Zuhörenden das bekannte „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“.

Karten für das Konzert sind im Uhren- und Schmuckgeschäft Rötzel in Gebhardshain, bei allen Chormitgliedern und unter Tel. 02681/1569 erhältlich.