Veröffentlicht am 8. Dezember 2019 von wwa

NEUWIED – Für Kreuzgang Konzerte und Festspiele ab jetzt Karten erhältlich – Pünktlich zur Vorweihnachtszeit ist der Kartenvorverkauf für die Kreuzgang Konzerte im Mai in der Abtei Rommersdorf gestartet. An vier Montagen entführen die Veranstaltungen für einige Stunden in eine andere Welt: Die Besucher sitzen überdacht und doch im Freien, mediterrane Düfte wehen aus dem Kräutergarten herüber und das Plätschern des Brunnens unterstreicht die Idylle. Dazu gibt es ehrliche und handgemachte Musik von bereits bekannten Bands wie „Woodwind & Steel“ (Folk), „Simply Unplugged“ (60er- bis 80er-Kult-Hits) und „Delta Q“ (A-cappella-Musik) aber auch neue Töne mit den Blechbläsern von „Young harmonic Brass“.

Abwechslung versprechen auch die Rommersdorf Festspiele vom 19. Juni bis zum 16. Juli, unter anderem mit dem dritten Teil von Campingplatz Sardella, den SWR3-Live-Lyrix und Walter Sittler. Hier sind bislang für einen Teil des Programms Tickets erhältlich. Die weiteren Veranstaltungen folgen in Kürze.

Karten sind in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, sowie in allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen und online unter www.kreuzgang-konzerte.de oder www.rommersdorf-festspiele.de erhältlich.