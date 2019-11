Veröffentlicht am 29. November 2019 von wwa

FRIESENHAGEN – Verkehrsunfall mit Flucht – eine Person verletzt – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen, 28. November, bei Friesenhagen wurde ein 28jähriger Mann leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Ein unbekannter Autofahrer befuhr die Landesstraße 278 aus Richtung Morsbach kommend in Richtung Friesenhagen. Trotz Gegenverkehr überholte er einen vorausfahrenden Lkw. Der 28jährige Lkw-Fahrer war genötigt stark abzubremsen, um dem Überholenden das Einscheren vor einem entgegenkommenden Lkw zu ermöglichen. Auch der Fahrer des entgegenkommenden Lkw bremste stark ab. In der Folge kam es zu einer seitlichen

Kollision beider Lkw. Durch die Kollision zerbarst die Seitenscheibe des Lkws und der 28jährige erlitt Schnittverletzungen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen. Quelle: Polizei