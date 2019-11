Veröffentlicht am 28. November 2019 von wwa

NEUWIED – In der NähWerkstatt kleine Geschenke aus Stoff herstellen – In der kommenden NähWerkstatt steht das Gestalten von Geschenken auf dem Programm. Kreative Geschenkideen für Freunde, Bekannte und Nachbarn und allen, denen man eine kleine Freude zu Weihnachten machten möchte, werden am Mittwoch, 11. Dezember, von 17.30 bis 20 Uhr im Stadtteiltreff am Rheintalweg 14 umgesetzt. Ob selbstgenähtes Duftkissen oder ein Lesezeichen, kleine Geschenkanhänger oder wiederverwendbare Stofftüten: Selbst genäht sind diese Objekte ganz besondere Geschenke. Expertinnen zeigen am 11. Dezember, wie sich im Do-it-yourself-Verfahren aus Reststoffen schöne Mitbringsel und kleine Aufmerksamkeiten gestalten lassen.

Das Angebot im Stadtteiltreff ist kostenlos. Die Besucher sollten jedoch Stoffreste in verschiedenen Größen und mit weihnachtlichen oder bunten Motiven mitbringen. Aufgrund einer Baumaßnahme ist der Rheintalweg derzeit nicht befahrbar. Der Stadtteiltreff ist aber zu Fuß und barrierefrei von der Kappelstraße und der Rudolf-Troost-Straße aus erreichbar. Weitere Informationen gibt es im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, Neuwied, E-Mail stadtteilbuero@neuwied.de, Telefonnummer 02631 863 070.