Veröffentlicht am 28. November 2019 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsunfall auf der B 62 bei Mudersbach – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen, 27. November, in Mudersbach entstand circa 1.200 Euro Sachschaden. Eine 26jährige Frau befuhr mit einem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Bundesstraße 62. In Höhe des Bahnübergangs beachtete sie an der abknickenden Vorfahrt nicht die Vorfahrtsregeln. Es kam zur Kollision mit dem Pkw eines 55jährigen Mannes, welcher mit einem Pkw die Bahnhofstraße aus Richtung Bundesstraße 62 kommend befuhr und der Vorfahrtsstraße in Richtung Industriestraße folgte. Quelle: Polizei