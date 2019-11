Veröffentlicht am 28. November 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN-KÖLN – Kreisvolkshochschule besucht Kölner Zentralmoschee – Am Samstag, dem 7. Dezember, bietet die Kreisvolkshochschule Altenkirchen im Rahmen einer Tagesfahrt nach Köln die Möglichkeit, die dortige Zentralmoschee zu besuchen. Die neue Moschee mit ihrer riesigen Kuppel und den beiden Minaretten prägt seit einigen Jahren das Bild Köln-Ehrenfelds. Fast noch beeindruckender als die Außenansicht ist jedoch der Blick ins Innere: Im über 2.000 Quadratmeter großen Gebetsraum wandeln Besucher auf Socken über einen hellblauen Teppich und blicken auf geschwungene Wände in Weiß-Gold. Natürlich sind auch Nicht-Muslime willkommen und können sich die Räume außerhalb der Gebetszeiten anschauen. Für all diejenigen, die nicht nur gucken, sondern auch etwas erfahren wollen, bietet die Tagesfahrt auch eine Führung um 11 Uhr an. Im Anschluss an den Besuch steht der Gruppe ausreichend Zeit zur freien Verfügung, bevor es nachmittags wieder in den Westerwald geht. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Es werden verschiedene Abfahrtsorte im Kreisgebiet angeboten. Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.