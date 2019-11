GEBHARSHAIN – Das Badminton U15 Team der JSG Betzdorf/Gebhardshain qualifiziert sich als Gruppenerster für die Endrunde

Veröffentlicht am 27. November 2019 von wwa

GEBHARSHAIN – Vorrunde endet mit makelloser Bilanz – Das Badminton U15 Team der JSG Betzdorf/Gebhardshain qualifiziert sich als Gruppenerster für die Endrunde – Im Rahmen der Minimannschaftsmeisterschaften reisten unsere U15er zu den Rückspielen in der Vorrunde nach Güls. Wie bereits vor zwei Wochen galt es, sich gegen den BC Altenkirchen, den BSC Güls und den TB Andernach zu behaupten und den ersten Tabellenplatz zu verteidigen. Neben Mika Schönborn, Anna Hoß, Luis Krah, Julian Spieß und Leni Rosenbauer waren dieses Mal auch Stammspieler Emilio Bähner und Reservist Julian Hoß mit von der Partie, so dass unsere JSG personell aus dem Vollen schöpfen konnte, während die Gegner teilweise nur mit einer Mindestbesetzung angetreten waren.

Zwei Ziele hatte sich das Team gesetzt: Zum einen, sich sicher für die Endrunde zu qualifizieren und zum anderen, den ganz jungen Spielern Matchpraxis zu verschaffen, zumal im nächsten Jahr einige Jungs und Mädels in die U19 wechseln müssen und dann die nächste Generation nach vorne rückt.

Beides wurde mit Bravour umgesetzt. Die „Topspieler“ verzichteten auf den ein oder anderen Einsatz, waren aber zur Stelle, wenn Gefahr im Verzuge war. Die „Youngstars“ Leni und Julian bekamen ihre Chance und nutzten sie konsequent. Am Ende standen drei mit 6:0 gewonnene Begegnungen in denen nur drei Sätze überhaupt abgegeben wurden und ein deutlicher erster Tabellenplatz. Damit warten in der Endrunde jetzt die richtig „harten Nüsse“ auf die Kombinierten aus Betzdorf und Gebhardshain – mal schauen was geht!

Diese tolle Leistung bestätigt uns, die Nachwuchsarbeit mit Nachdruck weiter zu fördern und 2020/21 vielleicht auch wieder ein U12er Team zu melden – genügend motivierte „Minis“ sind wieder in der Halle! Training für die 6-9 Jährigen ist immer freitags von 15:00 bis 17:00 Uhr in unserer bestens ausgestatteten Gebhardshainer Großsporthalle – Reinschnuppern ist jederzeit möglich.