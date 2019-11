Veröffentlicht am 27. November 2019 von wwa

FLAMMERSFELD – Sitzung des Zweckverbandes „Friedhof Flammersfeld“ – Am Montag, dem 9. Dezember 2019, findet ab 18:00 Uhr in der Gaststätte „Zur Alten Eiche“ in Rott eine öffentliche (konstituierende) Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Friedhof Flammersfeld“ statt. Vor Beginn der Sitzung findet um 16:00 Uhr eine Begehung des Friedhofes statt. Treffpunkt: Trauerhalle

Tagesordnung:

Wahl des Verbandsvorstehers, Ernennung, Vereidigung und Einführung in das Amt; Wahl der stellvertretenden Verbandsvorsteher, Ernennung, Vereidigung und Einführung in das Amt; Erlass der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021; Zuständigkeitsübertragung auf die Verbandsgemeinde gemäß § 67 Abs. 5 GemO; hier: Benennung eines Datenschutzbeauftragten nach Artikel 37 der EU-Datenschutz-grundverordnung; Verschiedenes.

Klaus Wiesemann Verbandsvorsteher