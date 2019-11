Veröffentlicht am 27. November 2019 von wwa

NEUWIED – Seniorenbeirat: Neue Mitglieder, neue Beauftragte – Gremium traf sich zur konstituierenden Sitzung – Der neu formierte Seniorenbeirat ist zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Gleichzeitig steht dem Gremium mit Sanda Mette auch eine neue städtische Seniorenbeauftragte zur Seite. Die gebürtige Neuwiederin tritt die Nachfolge von Jutta Klas an, die mittlerweile in den Ruhestand getreten ist. Sandra Mette weist Berufsabschlüsse als Bauzeichnerin sowie als Gesundheits- und Krankenpflegerin auf. Vor fünf Jahren schloss sie zudem ihr Bachelor-Studium in Sozialer Arbeit an der Hochschule Koblenz ab. Die 39-Jährige, die mit ihrer Familie gern auf Reisen geht, ist in der Seniorenarbeit sehr erfahren, arbeitete fast ein Jahrzehnt auf der Intensivstation im Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein/Ev. Stift St. Martin in Koblenz und anschließend mehrere Jahre als Sozialarbeiterin im Pflegestützpunkt II Neuwied. Neben der Unterstützung des Seniorenbeirates liegt ein weiterer Schwerpunkt von Mettes Arbeit auf der konzeptionellen Weiterentwicklung der städtischen Seniorenarbeit. Außerdem können sich die Seniorenbegegnungsstätten bei Fragen an sie wenden.

Bürgermeister Michael Mang machte in seiner Begrüßung der neuen Seniorenbeiratsmitglieder und deren Stellvertreter deutlich, dass er das Gremium für ein sehr wichtiges hält. Er rief die Mitglieder daher zur Zusammenarbeit auf: „Der Seniorenbeirat lebt vom Engagement seiner Mitglieder, lebt davon, dass er Initiative ergreift und Bereitschaft zeigt, Detailfragen zu klären.“ In diesem Sinne könne der bis vor Kurzem aktive Beirat als Vorbild dienen. „Er hat viele spannende Aktionen auf die Beine gestellt“, lobte Mang rückblickend. Er ist sich aber auch sicher: „Das neue Gremium verfügt über viel Potenzial.“

Einen Tipp gab der Bürgermeister dem neuen Beirat noch mit auf den Weg, bevor die Bestellungsurkunden und Begrüßungsmappen übergeben wurden: „Suchen Sie die Kooperation mit dem Jugendbeirat. Mit ihm gibt es viele Berührungspunkte, beide Gremien bearbeiten teils gleichgelagerte Themen wie den ÖPNV.“ Ziel müsse es indes immer bleiben, das Leben der älteren Mitbürger in Neuwied zu verbessern.

Seinen neuen Vorsitzenden wählt der Seniorenbeirat bei der nächsten Sitzung Anfang 2020. Bei der ersten Zusammenkunft stand noch das gegenseitige Kennenlernen und der persönliche Austausch im Mittelpunkt.

Foto: Bürgermeister Michael Mang überreichte der neuen städtischen Seniorenbeauftragten Sandra Mette im Beisein der Mitglieder des neuen Seniorenbeirats als Willkommensgruß einen Blumenstrauß.