Veröffentlicht am 27. November 2019 von wwa

PRACHT – Weihnachtliche Düfte in Pracht am Samstag den 30. November – Markttreiben mit vielen Verkaufsständen – Der Weihnachtmarkt in Pracht hat schon Tradition und findet in diesem Jahr auf dem Festplatz in Pracht unterhalb vom Kindergarten statt.

Die Besucher können an 15 attraktiven Verkaufsständen ihre Weihnachtskäufe tätigen und sich auf Weihnachten einstimmen. Neben Weihnachtdekorationen, Strickwaren, Geschenkartikel und Holzarbeiten werden auch Honig- und Gebäckspezialitäten angeboten. Auch wird das Angebot an Speisen und Getränken sehr reichhaltig sein. Kuchen, Waffeln, Crepes, Reibekuchen, Bratwurst, Fritten, Burger, Nierengulasch, Pilze, Kaffee, Glühwein, heißer Hugo, Punsch, Liköre, Kakao und kalte Getränke werden angeboten.

Am Nachmittag wird, bis der Weihnachtsmann kommt, vom Kindergartenteam ein Kinderkino im Mehrzweckraum aufgebaut und im Zelt vom Tanzcorps der KG Pracht wird über den gesamten Nachmittag Kinderschminken angeboten.

Spannend wird es für die Kinder, wenn mit Beginn der Dunkelheit der Weihnachtsmann mit einem Sack voller Geschenke den Weihnachtsmarkt besucht und alle braven Kinder beschert.

Der Weihnachtsmarkt öffnet am Samstag den 30. November um 13 Uhr. Die Standbetreiber und das Organisationteam mit Britta Kleine, Donata Stefes, Burghard Rosner und Udo Seidler würden sich über einen Besuch auf dem Prächter Weihnachtsmarkt sehr freuen.