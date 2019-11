Veröffentlicht am 26. November 2019 von wwa

DIERDORF – 20jähriger Autofahrer flüchtet in Dierdorf vor der Polizei – Gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht – Am Montagabend, dem 25. November 2019 sollte um 21:30 Uhr ein 20jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Puderbach in Dierdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, weil er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Der Fahrer sollte in der Stadtmitte Dierdorf anhalten, reagierte aber nicht auf das „STOPP-Signal“ und das Blaulicht des Funkstreifenwagens. Er versuchte der Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit über die Brückenstraße, Obertorstraße und Wied-Runkel-Straße zu entkommen. Hierbei wurden Kurven geschnitten, Kreuzungen überfahren und Fahrzeuge überholt. Weiter fuhr er über die B 413 in Richtung Hachenburg, bog ab in Richtung Wienau, wo er ein weiteres Fahrzeug überholte, indem er an der Verkehrsinsel links vorbeifuhr.

Circa einen Kilometer hinter Wienau hielt er aber plötzlich den Wagen an und stellte sich den Polizeibeamten. Als Grund für die Flucht vor der Polizei gab der Fahrer an, dass er Alkohol konsumiert habe und deshalb Angst vor einer Kontrolle hatte. Bei einer weiteren Kontrolle wurde festgestellt, dass er auch unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Im Fahrzeug wurden weitere Drogen und erforderliche Utensilien sichergestellt. Da bei der rasanten Verfolgungsfahrt auch andere Verkehrsteilnehmer beeinträchtigt oder gefährdet wurden bittet die Polizei, dass sich gefährdete Verkehrsteilnehmer oder auch Zeugen melden. Hinweise an die Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei