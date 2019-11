Veröffentlicht am 26. November 2019 von wwa

WISSEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 278 – Eine Person schwer verletzt – Am Dienstagmorgen, 26. November 2019, gegen 06:55 Uhr, befuhr ein 19jähriger Fahrzeugführer mit seinem Seat Leon die regennasse L 278 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Morsbach. Nach dem Durchfahren einer gezogenen Doppelkurve (Rechts-Links-Kombination) kam der Pkw in der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Alleebaum. Der 19jährige erlitt infolge des Aufpralls schwere Verletzungen und wurde per RTW ins Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Schutzplanken und der Baum wurden ebenfalls beschädigt. Quelle: Polizei