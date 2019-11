Veröffentlicht am 26. November 2019 von wwa

WISSEN – Diebstahl eines BMW der 5er Serie in Wissen – Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag, 22. auf 23. November 2019, einen im Köttinger Weg in Wissen abgestellten BMW der 5er Serie mit dem amtlichen Kennzeichen AK-TM 57. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei