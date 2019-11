Veröffentlicht am 26. November 2019 von wwa

WEYERBUSCH – Jahresabschlussfeier des SoVD Sozialverband Deutschland Ortsverband Weyerbusch – Der SoVD Ortsverband Weyerbusch, ehemals Reichsbund, veranstaltete am 23. November 2019 die traditionelle Jahresabschlussfeier in vorweihnachtlicher Stimmung im Landhaus Mehren. Für 15 Uhr waren alle SoVD Mitglieder und Partner eigeladen gemütliche Stunden in vorweihnachtlicher Atmosphäre zu genießen. Als Gast wurde die Rechtsanwältin Sigrid Jahr begrüßt, die die hilfsbedürftigen Mitglieder in entsprechenden Widerspruchsverfahren und Klageverfahren vor den Sozialgerichten vertritt. Bei Kaffee und Kuchen trat die Kindertanzgruppe Maulsbach unter Leitung von Frau Rasbach mit musikalischer Einlage auf. ‚Horst Krütgen, Kreisvorsitzender Westerwald, ehrte in feierlicher Atmosphäre für jeweils 25jährige Mitgliedschaft Ewald Pfau und Gotthard Renner mit Urkunde und Anstecknadel. Abschließend fand die obligatorische Verlosung mit anspruchsvollen Preisen statt. Den 1. Preis, ein Frühstückskorb, überreichte Ewald Pfau an Hildegard Nieth. (reen) Fotos: SoVD Weyerbusch