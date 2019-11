Veröffentlicht am 25. November 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Workshop „Regionalentwicklung im ländlichen Raum“ – Die IHK-Geschäftsstelle Altenkirchen benötigt die Teilnahme am Workshop „Regionalentwicklung im ländlichen Raum“. Bei der Entwicklung des Landkreises Altenkirchen spielen regionale Standortfaktoren eine wichtige Rolle. Individuellen Themen, die im Hinblick auf den Unternehmensstandort und die regionalen Gegebenheiten.

Eine hohe Standortqualität verbessert die Lebens- und Arbeitsbedingungen und bietet einen Vorteil im Wettbewerb eines Unternehmens in unserer Region. Aus Veränderungen im Konsumverhalten, dem demografischen Wandel und verschiedenen anderen Faktoren ergeben sich neue Anforderungen an den ländlichen Raum, die sich von denen in städtisch geprägten Regionen unterscheiden.

Um gemeinsam Lösungsansätze für eine bedarfsgerechte Entwicklung der Region zu erarbeiten, lädt die IHK am Donnerstag, den 12. Dezember 2019, von 15 bis 19 Uhr ins Sporthotel Glockenspitze, im Sportzentrum 2, 57610 Altenkirchen ein.

Mit der Unterstützung der Moderatorin Lydia Frey werden in dem Workshop gemeinsam aktuelle Herausforderungen benannt und mit Hilfe verschiedener Methoden erste Ideen von Lösungsansätzen entwickelt. Die Ergebnisse werden später aufbereitet und als Empfehlungen für die Landes- und Regionalpolitik weiterentwickelt. Anmeldung über lettau@koblenz.ihk.de.