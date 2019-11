Veröffentlicht am 25. November 2019 von wwa

HORHAUSEN – Vorweihnachtlicher Nachmittag der Seniorenakademie mit buntem Programm am 11. Dezember im KDH in Horhausen – Die Seniorenakademie der Pfarrgemeinde Horhausen lädt alle Seniorinnen und Senioren recht herzlich zur vorweihnachtlichen Feier am Mittwoch, 11. Dezember, Beginn: 15 Uhr, in das Kaplan-Dasbach-Haus ein. „Verbringen Sie mit uns ein paar adventliche Stunden mit einem vorweihnachtlichen Programm sowie mit Kaffee und Kuchen“, so Rolf Schmidt-Markoski, Vorsitzender der Seniorenakademie. Der Nachmittag wird gestaltet vom Kirchenchor St. Maria Magdalena, dem Singkreis und dem Kinderchor unter der Leitung von Thomas Schlosser.

Der Nikolaus kommt eigens aus Pleckhausen zu den Senioren. Pfarrer Andreas Beck von der evangelischen Kirchengemeinde Honnefeld spricht über den Advent. Stefan Hoffmann (EDEKA) informiert über 50 Jahre Lebensmittel in der Region. Mitglieder des Vorbereitungskreises der Seniorenakademie tragen Gedichte und Geschichten rund um den Christbaum vor. Weihnachtliche Melodien und gemeinsam gesungene Lieder (Musiker Frank Vogler) runden das Programm ab. Gefeiert wird gemeinsam mit den Senioren der Gemeinde Bürdenbach. Weitere Infos unter der Telfon: 02687/929507.