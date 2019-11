Veröffentlicht am 24. November 2019 von wwa

NEUWIED-TORNEY – Erlös des Spielefestes in Torney geht an Marienschule Neuwied – Im September dieses Jahres fand in Torney das jährliche Spielefest statt. Unter Beteiligung der ortsansässigen Vereine wurde gemeinsam mit dem Kinder-und Jugendbüro (KiJub) ein tolles Programm für Kinder und Erwachsene geboten. Ebenso war für reichlich Verpflegung gesorgt und Vereine und Organisationen haben sich darauf verständigt den Erlös zu spenden. Die Spende erhält in diesem Jahr die Marienschule in Neuwied. Damit soll das Gartenprojekt unterstützt werden und eine Delegation der Veranstalter hat sich an der Marienschule zur Übergabe getroffen. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Geld z.B. Pflanzen oder Blumenerde kaufen und somit weiter an unserem Gartenprojekt arbeiten können“, freuen sich Konrektorin Frauke Conrad und Fördervereinsvorsitzender Herr Lichtenfeld bei der Geldübergabe.

Foto: (v.l.): Frauke Conrad (Konrektorin), Michael Schwarz (DRK), Herr Lichtenfeld (Fördervereinsvorsitzender), Waldemar Egly (Alte Buschen), Ulrike Weber (Torneyer Möhnen), Dietmar Littek (HVT Torney) und Pastor Schmitz-Bethge (Mennonitengemeinde)