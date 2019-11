Veröffentlicht am 24. November 2019 von wwa

KREIS NEUWIED – LEIPZIG – Delegierte des CDU-Kreisverbandes Neuwied beim Bundesparteitag in Leipzig – Über 70 Delegierte aus Rheinland-Pfalz haben am 32. Bundesparteitag der CDU Deutschlands in Leipzig teilgenommen. Darunter waren auch die Delegierten aus dem Kreisverband Neuwied rund um ihren Kreisvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel. „Unsere Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat deutlich gemacht, wohin die CDU mit Deutschland gehen will. Nämlich in einen modernen Staat, der für Wohlstand sorgt, indem wir auf Forschung und Entwicklung setzen und dabei alle Bürger mitnehmen.“

Rüddel betonte auch den starken Beitrag von Friedrich Merz, der deutlich gemacht habe: „Wir sind die Programmpartei.“

MdL Ellen Demuth lobte die konstruktive Atmosphäre des Parteitages in Leipzig: „Das war ein echter Arbeitsparteitag mit klaren Zielen und spannenden Diskussionen.“