Veröffentlicht am 24. November 2019 von wwa

KIRBURG – Verkehrsunfall in Kirburg – Fußgänger schwer verletzt – Am Samstagabend, 23. November 2019, gegen 18:50 Uhr, ereignete sich in Kirburg, auf der Langenbacher Straße, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Den Ermittlungen zufolge war der 66jährige Fußgänger im Bereich eines Anwesens auf die Fahrbahn getreten und hatte nicht auf den herannahenden PKW eines 62jährigen Autofahrers geachtet, der die Langenbacher Straße in Richtung Köln-Leipziger-Straße befuhr. Es kam zur Kollision zwischen PKW und Fußgänger, wobei dieser von der Motorhaube erfasst wurde. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der notärztlichen Versorgung durch das DRK einem Siegener Krankenhaus zugeführt. An dem PKW entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Quelle: Polizei