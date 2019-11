Veröffentlicht am 23. November 2019 von wwa

RLP – Warnstreik bei den Versicherungen in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Montag, 25. November 2019 – Nachdem die Arbeitgeber der Versicherungswirtschaft in der zweiten Verhandlungsrunde am 30. Oktober lediglich Gehaltssteigerungen deutlich unterhalb der Inflationsrate bei einer Laufzeit von fast drei Jahren angeboten haben, ruft ver.di im Rahmen bundesweiter Warnstreikmaßnahmen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in der kommenden Woche zu Arbeitsniederlegungen auf.

In Rheinland-Pfalz werden am Montag Beschäftigte der Debeka in Koblenz und im Saarland Beschäftigte der UKV und der Saarland Versicherung in Saarbrücken in einen ganztägigen Ausstand gehen.

Ablauf Koblenz am Montag: 7:30 Uhr Versammlung vor der Debeka, Ferdinand-Sauerbruch-Straße, und Abfahrt zur Kundgebung nach Köln.

Ablauf Saarbrücken am Montag: 9:00 Uhr Versammlung im Streiklokal in der ver.di Geschäftsstelle in Saarbrücken, St. Johanner Str. 49

12:00 bis 13:00 Uhr Kundgebung vor der UKV, Peter-Zimmer-Straße.

Die Arbeitgeber hatten am 30. Oktober nach fünf Nullmonaten in drei Schritten 1,7 Prozent, 1,2 Prozent und 1,1 Prozent bei einer Laufzeit von 34 Monaten angeboten. Umgerechnet auf die Laufzeit bedeutet dieses Angebot eine Erhöhung von durchschnittlich 1,18 Prozent pro Jahr für die Beschäftigten.

„Das ist kein verhandlungsfähiges Angebot“, so Jürgen Grandjot, Landesfachbereichsleiter Finanzdienstleistungen, sondern unter Berücksichtigung der Inflation eine reine Nullnummer. Dagegen werden sich die Beschäftigten der Versicherungen nun zur Wehr setzen.“

ver.di fordert eine Erhöhung der Gehälter um sechs Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem will ver.di eine neue Wahlmöglichkeit der Beschäftigten bei der Arbeitszeit durchsetzen.

Sie sollen künftig Tariferhöhungen in zusätzliche freie Tage umwandeln können. Daneben stehen in dieser Tarifrunde für ver.di die unbefristete Übernahme der Auszubildenden und ein Rückkehrrecht auf Vollzeit für die heute tätigen Teilzeitbeschäftigten, die nicht unter die neue Brückenteilzeit fallen, auf der Agenda. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 29.11.2019 in München statt.