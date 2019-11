Veröffentlicht am 23. November 2019 von wwa

WALLMENROTH – Kettensägen aus Keller in Wallmenroth entwendet – Unbekannte Täter entwendeten aus dem Keller eines leerstehenden Hotels in der Straße Muhlburg verschiedene Arbeitsgeräte. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, den 07. und Donnerstag, denNovember 2019. Aus dem Keller wurden drei Kettensägen, eine Heckenschere und mehrere Kleingeräte entwendeten. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen. Quelle: Polizei