NEUWIED – „Live Lounge“: Regisseurin kommt zur Filmvorführung – Doku über Widerstand im Hambacher Forst am 6. Dezember – Für die letzte „Live Lounge“ im Jahr 2019 haben die Organisatoren einen besonderen Gast eingeladen. Die für ihre Dokumentationen mehrfach ausgezeichnete Regisseurin Karin de Miguel Wessendorf ist am Freitag, 6. Dezember, 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr), im städtischen Jugendzentrum Big House an der Museumsstraße 4a zu Gast. Unter dem Motto „Movie & Talk“ präsentiert die in Barcelona geborene de Miguel Wessendorf ihren Film „Die rote Linie – Widerstand im Hambacher Forst“.

Die Regisseurin begleitet die Proteste gegen die Rodungen im Hambacher Forst und die Zerstörung der Dörfer am Rand des Braunkohle-Tagebaus seit dem Jahr 2015. Sie berichtet über das Engagement unterschiedlichster Protagonisten gegen die Umweltzerstörung und dokumentiert so das Entstehen einer Bürgerbewegung. De Miguel Wessendorf versteht „Die rote Linie“ auch als Beitrag zur aktuellen Debatte über eine zukunftsfähige Energiepolitik. Im Anschluss an die Filmvorführung steht die Regisseurin für eine Diskussion zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.

Das Programm der „Live Lounge“ wird vom Kinder- und Jugendbüro (KiJub) der Stadt Neuwied und von kulturschaffenden jungen Erwachsenen organisiert. Wer Interesse hat, bei der Gestaltung des Programms mitzuhelfen, kann sich im KiJub bei Tanja Buchmann melden, Telefonnummer 02631 802 170, E-Mail tanja.buchmann@neuwied.de