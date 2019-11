Veröffentlicht am 23. November 2019 von wwa

NEUWIED – KreativWerkstatt: Kinder experimentieren mit Theaterschminke – Für die nächste KreativWerkstatt, die für Donnerstag, 5. Dezember, von 16 bis 18 Uhr im Stadtteiltreff, Rheintalweg 14, anberaumt ist, steht das Thema Theaterschminken auf dem Programm. Dann werden Kinder ab sechs Jahren zu kleinen Schminkkünstlern, die mit professionellen Farben sich und ihre Freunde schminken können. Ob gruselig wie ein Grizzlybär oder zuckersüß wie eine Zauberfee: Im Gesicht, am Hals und an den Armen – vieles ist möglich. Das Team des kreARTiv-Ateliers in Neuwied zeigt den Mädchen und Jungen dabei genau, wie man mit den Pinseln, Schwämmchen und Farben umgeht, es unterstützt die Kinder auch bei der Umsetzung eigener Ideen.

Die KreativWerkstatt ist ein Kooperationsangebot des Kinder-und Jugendbüros der Stadt Neuwied und des Quartiermanagement Soziale Stadt Neuwied. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung bis zum 3. Dezember notwendig. Weitere Informationen gibt es im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, Telefon 02631 863070, E-Mail stadtteilbuero@neuwied.de