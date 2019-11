Veröffentlicht am 23. November 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Handlettering für Weihnachten: Ganz ohne „Weihnachtshektik“ – Am Montag, dem 2. Dezember, bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen erstmals den Kreativkurs „Handlettering für Weihnachten“ an. Ob für Weihnachtsgrüße, Geschenkanhänger, persönlich Beschriftetes oder auch adventliches Dekorieren: Der Kurs unter der Leitung von Olesja Leikam vermittelt Ideen und Anleitungen, um mit zauberhaft Handgeschriebenem liebe Menschen zu beglücken. Auch wenn diese drei Stunden von 17 bis 20 Uhr vermutlich zu kurz für alle Ideen sollten, bietet er ausreichend Ideen, um im Anschluss mit Freude diese noch zu Hause umsetzen werden. Nicht zuletzt können die Teilnehmenden in dem Workshop für ein paar Stunden den Weihnachtsstress völlig vergessen, wenn sie in die Welt der Buchstaben eintauchen. Die Teilnahme kostet 25 Euro. Materialien können zum Teil bei der Kursleiterin zum Selbstkostenpreis erworben werden.

Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen (Kontakt: Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).

Foto: Handlettering: Der Kurs unter der Leitung von Olesja Leikam vermittelt Ideen und Anleitungen, um mit zauberhaft Handgeschriebenem liebe Menschen zu beglücken. Foto: Kreisverwaltung Altenkirchen