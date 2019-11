Veröffentlicht am 23. November 2019 von wwa

BRACHBACH – Verkehrsunfall auf der K 97 – hoher Sachschaden – Bei einem Verkehrsunfall bei Brachbach am Mittwochmittag, den 20. November 2019, wurde eine Person leicht verletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 40.000 Euro geschätzt. Eine 27jährige Frau hatte mit einem Pkw die Kreisstraße 97 von Katzenbach kommend in Richtung Brachbach befahren. Ausgangs einer scharfen Rechtskurve kam sie mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pick-Up eines 31jährigen Mannes. Der an dem Pick-Up befindliche Anhänger wurde durch die Kollision teilweise auf die Schutzplanke gehoben. Die Frau wurde leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Quelle: Polizei