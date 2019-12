Veröffentlicht am 1. Dezember 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Instrument des Jahres: Saxophon-Konzert bei der Kreismusikschule – 2019 wurde das Saxophon zum „Instrument des Jahres“ auserkoren. Diese Steilvorlage lässt Andrea Silvia Kautzmann, Lehrkraft an der Kreismusikschule Altenkirchen, nicht ungenutzt und hat eigens ein Konzert verfasst, bei dem sich wirklich alles um das Saxophon dreht. Unter dem Titel „Die Wurzel allen Glücks – das Saxophon!“ lädt die Kreismusikschule am Donnerstag, dem 5. Dezember, um 19 Uhr in den Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen ein.

Im ersten Teil des Konzertes spielt Saxophonlehrerin Andrea Kautzmann mit Kolleginnen Werke von der Entstehungszeit des Instruments bis zur Gegenwart, gespickt mit unerwarteten Informationen zum Erfinder Adolphe Sax und seinen Neuerungen und Kreationen. Im zweiten Teil ist das große Saxophonensemble der Kreismusikschule zu hören. Hier musizieren Schüler und Ehemalige zusammen auf Saxophonen in allen Größen – vom Baß bis zum Sopranino. Den Abschluss bildet die Combo aus Kollegen und Big-Band-Spielern mit Jazz-Standards und Rock-Klassikern. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Informationen zum Konzert, zur Musikschule und Unterricht gibt das Büro der Musikschule (Tel.: 02681-812283).

Foto: Am 5. Dezember dreht sich bei der Kreismusikschule alles um das Saxophon. (Foto: Kreismusikschule AItenkirchen)