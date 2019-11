Veröffentlicht am 22. November 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Vollsperrung eines Teilbereichs der Schillerstraße in Altenkirchen – Terminverschiebung – Die für den Zeitraum 14. bis 22. November 2019 angekündigten Asphaltarbeiten durch die Fa. BMV, Oberdreis konnten witterungsbedingt nicht durchgeführt werden. Die Arbeiten sind nun für den Zeitraum 27. November bis 06. Dezember 2019 vorgesehen. In dieser Zeit kommt es an zwei Tagen zur Vollsperrung zwischen den Hausnummern 38 und 40. Der gesperrte Bereich kann über die L 267 und die K 40 umfahren werden. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Die Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen Straßenverkehrsbehörde bittet um Verständnis für die, durch die Baumaßnahme entstehenden Behinderungen und Lärmbelästigungen.