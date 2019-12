Veröffentlicht am 2. Dezember 2019 von wwa

NEUWIED – Senioren sind zum Adventskaffee eingeladen – Für einen besinnlichen Einstieg in die Adventszeit gestalten Bürger aus der südöstlichen Innenstadt mittlerweile zum dritten Mal in Folge einen gemütlichen Nachmittag für Senioren aus dem Stadtviertel. Sie laden die ältere Generation daher für Samstag, 7. Dezember, von 14.30 bis 16.30 Uhr ein in den Gemeinschaftsraum der GSG-Seniorenresidenz an der Rheinstraße 46. Ehrenamtliche sorgen für einen festlich dekorierten Saal, schön gedeckte Tische, frischen Kaffee und leckere Plätzchen. Ein abwechslungsreiches Programm und ruhige Musik sorgen für einen besinnlichen Nachmittag. Der Adventskaffee ist eine ideale Gelegenheit, um dem oft hektischen Alltag zu entfliehen und ein paar schöne Stunden mit alten und neuen Bekannten und Freunden zu verbringen und Gleichgesinnte aus der Nachbarschaft kennenzulernen.

Das Angebot ist kostenlos, für eine bessere Planung bittet das Stadtteilbüro im Rheintalweg 14 um Anmeldung bis Mittwoch, 4. Dezember; Telefon 02631 863 070, E-Mail stadtteilbuero@neuwied.de