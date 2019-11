Veröffentlicht am 21. November 2019 von wwa

OBERDREIS – Einsatz gegen Jagdwilderei – Im Verlauf des Jahres 2019 häuften sich in den Waldgebieten um die Ortslagen Steimel, Rodenbach, Oberdreis und Tonzeche Vorkommnisse, die auf den Tatbestand der Jagdwilderei hinweisen. Aus diesem Grund führte die Polizeiinspektion Altenkirchen mit Unterstützung der Polizeihubschrauberstaffel, technischer Unterstützung der Feuerwehr Oberdreis und in Zusammenarbeit mit Personen aus dem Jagdausübungs- und Forstaufsichtsbereich in den Abend- und Nachtstunden des 19. November 2019 einen Einsatz durch. Mit Einsatz des Hubschraubers und Polizeikräften am Boden wurden die Waldgebiete Lautzert in Richtung Steimel entlang der L 265 und Oberdreis Richtung Tonzeche entlang der L 268 in den Focus genommen. Die Polizei beabsichtigt auch weiterhin Einsätze in diesem Bereich durchzuführen und bittet die Einwohner der Region verdächtige Wahrnehmung in genannten Waldgebieten an die Polizei Altenkirchen 02681-9460 oder das zuständige Forstamt zu melden. Quelle: Polizei