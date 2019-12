Veröffentlicht am 3. Dezember 2019 von wwa

KREIS NEUWIED – Verkürzte Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe Linz und Linkenbach am 6. Dezember – Wertstoffhof Neuwied nicht betroffen – Wie die Kreisverwaltung mitteilt, schließen die Wertstoffhöfe Linz und Linkenbach am Freitag, den 6. Dezember aus betrieblichen Gründen bereits um 12 Uhr. Letzte Anlieferungsmöglichkeit: 11.45 Uhr. Der Wertstoffhof Neuwied hat hingegen bis 16.00 Uhr geöffnet. Letzte Anlieferungsmöglichkeit in Neuwied: 15.45 Uhr. Weitere Informationen: Abfallberatung der Kreisverwaltung Neuwied, Tel. 02631/803-308