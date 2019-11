Veröffentlicht am 26. November 2019 von wwa

BETZDORF – Ev. Kirchengemeinde wieder mit „Adventsfestival“ – Es ist wieder soweit: Die ev. Kirchengemeinde Betzdorf veranstaltet ihren Adventsbasar am Freitag, dem 29., und am Samstag, dem 30. November, rund um die Kreuzkirche und im Gemeindesaal Gontermannstraße. Der Erlös ist wieder für gemeinnützige Zwecke bestimmt.

Das „Betzdorfer Adventsfestival“ beginnt am Freitag um 17 Uhr mit einer fröhlichen Adventsvesper für Kinder in der Kreuzkirche. Danach ist gemütliches Beisammensein auf dem Kirchplatz mit Essen und Trinken. Gegen 17.45 Uhr öffnet der Adventsbasar im benachbarten Gemeindesaal. Dort findet auch am Samstag, 30. November, von 11 bis 16 Uhr der Verkauf statt.

Das in zahlreichen Arbeitsstunden vom Basarkreis geschaffene reichhaltige Angebot umfasst wieder eine große Auswahl an handgefertigten Basteleien und Strickwaren, Adventskränzen, Weihnachtskarten, leckeren Backwaren und Likören, hausgemachten Marmeladen u.v.m. Auch die beliebten Weihnachtshäuser aus bemalten Holzkanteln werden nicht fehlen. Neu sind Weihnachtsengel aus Holz und Papier. Fester Bestandteil ist zudem der Verkauf von Mittagessen und Kuchen. Ferner gibt es eine gut bestückte Tombola.

Das Adventsfestival endet am Samstagnachmittag mit einer kleinen Andacht im Gemeindesaal.

Veranstalter ist die ev. Kirchengemeinde Betzdorf unter Beteiligung von Kindergartenkindern der ev. Gemeinde und den Posaunenchören Betzdorf und Scheuerfeld.

Foto: Ende November ist wieder Termin für das „Betzdorfer Adventsfestival“ rund um die Kreuzkirche. Foto: Privat