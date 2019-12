Veröffentlicht am 1. Dezember 2019 von wwa

KREIS NEUWIED – Andere Aufstellzeit im Abfuhrkalender für Stadt Neuwied – Schadstoffmobil steht am 4. Dezember von 12.00 bis 15.30 Uhr am Wertstoffhof – Entgegen der Angaben im Abfuhrkalender wird das Schadstoffmobil am 4. Dezember in der Zeit von 12.00 bis 15.30 Uhr und nicht morgens am Wertstoffhof Neuwied aufgestellt.

Korrekterweise müsste das rote Fahrzeugsymbol mit dem Buchstaben „n“ im Abfuhrkalender abgebildet sein. Der Buchstabe n steht für die Annahmezeit von 12.00 bis 15.30 Uhr. Der Termin auf der Webseite der Abfallwirtschaft unter www.abfall-nr.de/schadstoffmobil.htm ist korrekt hinterlegt. Weitere Informationen unter Tel. 02631/803-308 Kreisverwaltung Neuwied.

Foto: Das Schadstoffmobil steht am 4. Dezember von 12.00 bis 15.30 Uhr im Neuwieder Wertstoffhof Foto privat