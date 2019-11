Veröffentlicht am 22. November 2019 von wwa

WISSEN – Kleiner Weihnachtsmarkt in Wissen – Zu einem „Kleinen Weihnachtsmarkt“ laden am Samstag, 23. November 2019, zwei Wissener Geschäfte ein. Zu finden in der Marktstraße 5 und 7. „Bärenstark“ bietet ein breit gestreutes Sortiment an weihnachtlichem Dekomaterial, Spielwaren aus zweiter Hand und überhaupt Antikes in allen Geschmacksrichtungen an. Dazu kommt am Samstag formschön Getöpfertes aus berufener Hand.

Direkt nebenan, im Laden „Herzenslicht“, gibt es beispielsweise Hundedecken, Häckelsachen in vielerlei Ausführungen, attraktive Mode und ebenfalls weihnachtlich gestimmte Geschenkartikel. Daneben bieten die Inhaber Fußpflege- und Massageleistungen an. Beide Geschäfte offerieren dann auch Kinderpunsch und Glühwein. Der Reinerlös kommt einem privaten Kinderheim zugute. Geöffnet ist zwischen 11 und 18 Uhr.