KREIS ALTENKIRCHEN – Umweltkalender 2020 werden verteilt – Alle Informationen rund um das Thema Abfall sind enthalten – Die Umweltkalender 2020 werden rechtzeitig vor Jahreswechsel an alle rund 67.000 Haushalte im Landkreis Altenkirchen über die einzelnen Mitteilungsblätter verteilt. Darauf weist der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis AItenkirchen (AWB) hin. Der Umweltkalender erscheint damit bereits in der 29. Auflage und gehört zum festen Bestandteil in der Vorweihnachtszeit. Dabei wurde das Layout mit neuem Corporate Design beibehalten und kleine Verbesserungen eingebaut. Zu beachten sind insbesondere die in der ersten Januarwoche 2020 um einen Tag verschobenen Abfuhrtermine.

Das allseits beliebte Nachschlagewerk rund um die Abfallwirtschaft des Landkreises Altenkirchen gibt nicht nur Auskunft über die zukünftigen Abfuhrtermine, sondern ist auch ein Leitfaden für alle Bürgerinnen und Bürger bei der weiteren Umsetzung des erfolgreichen Abfallwirtschaftskonzeptes. Abfallvermeidung und sauberes Trennen bzw. Sortieren der Abfälle in Restabfall-, Bioabfall-, Altpapier- und Leichtverpackungstonne (Gelbe Tonne) sind Garant für weiterhin angemessene und recht niedrige Abfallentsorgungsgebühren im Kreis.

Für individuelle abfallwirtschaftliche Fragen steht die Abfallberatung zur Verfügung (Tel.: 02681-813070, E-Mail abfallberatung@awb-kreis-ak.de). Daneben verweist der AWB auf seine Homepage unter www.awb-ak.de sowie die nützliche Abfall-App, die über die Webseite (Direktlink: https://www.awb-ak.de/de/service/abfall-app) sowie im Google-Play-, Windows- oder App-Store kostenfrei verfügbar ist.