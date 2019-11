Veröffentlicht am 21. November 2019 von wwa

WISSEN – KREIS ALTENKIRCHEN – Notfall-Seelsorge lädt ein zum Gottesdienst – Die Notfall-Seelsorge im Kreis Altenkirchen lädt ein zu einem ökumenischen Gottesdienst am kommenden Sonntag, den 24. November, in der evangelischen Erlöser-Kirche in Wissen (Auf der Rahm 19A). Beginn ist um 18 Uhr. Im Gottesdienst wird der Opfer von Unglücken und Katastrophen gedacht und für die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, aus der Notfallseelsorge und den Rettungsdiensten gebetet. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst durch die Formation „Chrorus live“ unter Leitung von Hans Georg Rieth. Nach dem Gottesdienst sind alle Besucher eingeladen zu einem Imbiss und zur Begegnung im evangelischen Gemeindezentrum (Auf der Rahm 18), direkt gegenüber der Kirche.