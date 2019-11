Veröffentlicht am 21. November 2019 von wwa

WISSEN – Die Wisserland Touristik e.V. blickt auf 50 erfolgreiche Jahre zurück. Gegründet Anfang 1969 noch unter der Bezeichnung Verkehrsverein Wisserland hat man sich intensiv der Förderung des Fremdenverkehrs verschrieben. In Erinnerung sein dürfte noch der Info-Container gegenüber dem Rathaus. Wer nach einer Unterkunft, einer sportlichen Einrichtung oder einer attraktiven Wanderstrecke suchte, konnte sich hier im Detail fachgerecht informieren lassen. Denn es war und ist klar: Verbandsgemeinde, Stadt und Ortsgemeinden haben allerhand zu bieten und laden jeden ein, der es auf Erholung in einer schönen Landschaft abgesehen hat.

Bei der Jahreshauptversammlung konnte die Wisserland Touristik also ein rundes Jubiläum feiern. Vorsitzender Matthias Weber freute sich bei der Begrüßung über die vielen Anwesenden: „Schön, dass Sie alle uns die Ehre geben“. Ein besonderer Gruß ging an Stadtbürgermeister Berno Neuhoff und den Verbandsgemeindebeigeordneten Ulrich Marciniak, die Ortsbürgermeister Wolfgang Klein (Hövels) und Matthias Grohs (Selbach) sowie Jochen Stentenbach als zuständiger Sachbearbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung. Nach einem Lob von Matthias Weber unter anderem an die engagierte Geschäftsführerin Ulrike Corten („Du hast Dir in Sachen Tourismusförderung große Verdienste erworben!“) schritt man zur Totenehrung. Dem Verein gehören derzeit 99 Mitglieder aus Gastronomie, Geschäftswelt usw. an. Er finanziert sich im wesentlichen aus den Mitgliedsbeiträgen sowie Zuschüssen von Stadt und Verbandsgemeinde, hieß es im Kassenbericht von Hans-Georg Orthen.

Unter dem Punkt „Voraussichtliche Ausgaben“ listete man unter anderem Werbemaßnahmen in Städten und bei Messen auf. Im Mai 2019 ist die Wisserland-Touristik innerhalb des Regiobahnhofs in ein geräumiges helles Büro umgezogen, was deren Attraktivität und Kundenfreundlichkeit noch einmal stark gepuscht hat. Realisiert worden ist das Projekt überwiegend in löblicher Eigenleistung des Vorstands. Nach dem Kassenbericht fand der Prüfer lobende Worte: „Ihr habt gute Arbeit geleistet!“. Die Entlastung des Vorstands ging einstimmig über die Bühne. Stadtbürgermeister Berno Neuhoff hob die große Bedeutung von Werbemaßnahmen in Sachen Tourismus hervor: „Der Verein leistet hier hervorragende Arbeit und kann gar nicht hoch genug gewürdigt werden!“ Wir haben schon viel investiert, wollen unsere Anstrengungen zur Förderung des Tourismus auch in den Außengemeinden aber noch intensivieren, fügte er an: „Tourismus ist ein ganz wesentlicher Zukunftsfaktor für das Wisserland!“

Unter Leitung des früheren Mittelhofer Ortsbürgermeisters Reimund Reifenrath standen auch Neuwahlen auf der Tagesordnung. Dabei wurden Matthias Weber und seine Stellvertreterin Mechthild Euteneuer in ihren Ämtern bestätigt. Hans-Georg Rieth ist jetzt für die Kasse zuständig. Als Beisitzer wirken: Michaela Halbe, Sylvia Happ, Norbert Groß, Reimund Reifenrath, Dominik Weitershagen und Mark Nilius. Die Geschäftsführung wird vom Vorstand berufen. Berno Neuhoff bedankte sich noch einmal bei Ulrike Corten und ihrem Team: „Durch Sie bekommt das Wisserland einen mehr als nur sympathischen Touch!“

Matthias Weber machte noch einige Angaben zu den Aktivitäten des Vereins. Demnach hat man beispielsweise im Herbst einen großangelegten Wandertag unterstützt. Erst vor wenigen Tagen ist eine sehr informative Info-Broschüre mit Angaben zu Übernachtungsmöglichkeiten und vieles mehr in der gesamten Verbandsgemeinde erschienen. Eine Internetseite „Wisserland.de“ ist in Vorbereitung. Einer der Teilnehmer regte an, über eine Tourismusabgabe nachzudenken. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung hatte der Vorstand eine kleine aber feine Info-Tafel zu den vielen Aktivitäten der Wisserland Touristik in den 50 Jahren seit der Gründung vorbereitet. Dazu gehört auch die Gründungsurkunde mit den Statuten von 1969. Es gab wohl schon in den 1920er Jahren einen Verschönerungsverein Wissen in Wissen.

Fotos 1: Die Wisserland Touristik e.V. ist 50 Jahre alt geworden. Bei der Jahreshauptversammlung präsentierte man auch den soeben erschienen Info-Katalog. Als vierte von links ist Geschäftsführerin Ulrike Corten zu sehen.