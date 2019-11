Veröffentlicht am 21. November 2019 von wwa

OBERLAHR – Funkengarde der KG Oberlahr feiert 2 x 11 Jahre Funkengarde – Nicht nur in den Hochburgen Köln, Mainz und Düsseldorf hat am 11.11.2019 um 11:11 Uhr die närrische Zeit begonnen. Auch bei einigen Vereinen hierorts ist der Startschuss für die Karnevalssession 2019/2020 bereits gefallen. Das Programm der beliebten Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft Oberlahr, die am 14. Februar 2020 stattfindet, steht schon seit einiger Zeit fest. Zum zweiten Mal mit dabei ist die kölsche Band „die Köbesse“, die mit ihrem „Kommando Jeck“ bereits in der letzten Session begeistern konnte. Weiterhin erwartet die Karnevalisten weitere Größen aus dem Kölner Karneval, wie die Newcomer Band „King Loui“, „Harry und Achim“ und „Achnes Kasulke“.

In Oberlahr gibt es zudem einen besonderen Grund zu feiern. Die Funkengarde freut sich über ihren 22. Geburtstag. Das Jubiläum ist auch gleichzeitig das diesjährige Sessionsmotto „2 x 11 Jahre Funkengarde“. Den Vorstand der KG begeistern vor allem die stetig wachsenden Mitgliederzahlen. Axel Walterschen, einer der drei Vereinsvorsitzenden, berichtet: „Der Verein ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, sodass wir aktuell fast 200 Mitglieder zählen. Wir sehen uns mittlerweile nicht mehr ausschließlich als Verein, sondern als eine große Familie. Bei den Auftritten sind wir nicht die Einzelgruppen – Funkengarde, Just for Fun usw. – sondern eins, die KG Oberlahr. Das Jubiläum feiern wir daher in diesem Jahr auch alle gemeinsam. Dafür haben wir wieder einige Highlights für die kommenden Veranstaltungen geplant.“

Bevor die närrische Zeit in Oberlahr Einzug hält, freuen sich die Oberlahrer auf den traditionellen Weihnachtsmarkt am zweiten Advent. Hierzu lädt die Ortsgemeinde am Sonntag, 8. Dezember 2019 auf den Kirchplatz ein. Dort beginnt dann auch wieder der Kartenvorverkauf von 13:00 bis 16:00 Uhr der Oberlahrer Karnevalsveranstaltungen. Axel Walterschen weist daraufhin, dass die Prunksitzung in den vergangenen Jahren immer ausgebucht war: „Interessierte sollten auf jeden Fall schnell sein, denn wir haben das Glück, das vor allem unsere Sitzung immer recht schnell ausgebucht ist. Im letzten Jahr mussten wir sogar eine Warteliste einrichten. Unser Weihnachtsmarkt ist aber grundsätzlich einen Besuch wert. Besonders mit der Kulisse auf dem Kirchplatz wirkt der Markt sehr einladend.“

Der Verein möchte außerdem auf die anderen Veranstaltungen im kommenden Jahr aufmerksam machen. Die Karten sind nach dem Weihnachtsmarkt bei Ursula Steinbach, Steinbach Leuchten, Bahnhofstraße 41, 57641 Oberlahr, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 14:00 bis 18:00 Uhr, Samstag von 09:00 bis 12:00 Uhr und telefonisch Dienstag und Donnerstag von 10:00 bis 16:00 Uhr unter 02685/1047, erhältlich.

Die Veranstaltungen im Überblick:

Prunksitzung: 14. Februar 2020, Einlass ab 19.00 Uhr mit „Köbesse“, „King Loui“, „Harry und Achim“ und „Achnes Kasulke“#

Kinderkarneval: 16. Februar 2020, Einlass ab 13.30 Uhr;

Möhnensitzung mit Special Live Act „BB Kapell“ und AFTER-MÖHNEN-PARTY: 20. Februar 2020, Einlass ab 14.11 Uhr;

Dämmerschoppen: 21. Februar 2020, Einlass ab 18.30 Uhr;

Großer Karnevalsumzug mit Abschlussparty auf dem Kirchplatz: 25. Februar 2020, Beginn 14.11 Uhr. (juga) Foto: KG Oberlahr