Veröffentlicht am 21. November 2019 von wwa

WEYERBUSCH – Blumenhaus Au spendet an Tierschutzverein „Karibu“ – Heike Au und ihr Team vom Blumenhaus Au in Weyerbusch überreichte im Beisein ihres Labradorrüden „Merlin“ eine Geld- und Sachspende, in Höhe von 120 Euro, Tierfutter und weiteren Zugaben, an die Vorsitzende des Tierschutzverein Karibu e.V. Tiere in Not Kerstin Löbnitz. Grund für die Spende ist das 60jährige Jubiläum vom Blumenhaus Au in Weyerbusch.