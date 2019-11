Veröffentlicht am 20. November 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Weihnachtsfeier des VdK Ortsverbands Altenkirchen – Der VdK Ortsverband Altenkirchen veranstaltet am Samstag, den 14.Dezember 2019 die traditionelle Weihnachtsfeier im Bürgerhaus in Gieleroth. Für 15 Uhr sind alle VdK Mitglieder und Partner der VdK Mitglieder eingeladen zwei gemütliche Stunden in weihnachtlicher Atmosphäre zu genießen. Bei Kaffee und Kuchen werden Weihnachtsgedichte und Erzählungen vorgetragen sowie Weihnachtslieder mit untermalter Musik gesungen. Die Anmeldungen können beim Vorsitzenden 02681-3310, dem stellvertretenden Vorsitzenden 02681-4264 oder den Vertrauensleuten erfolgen.