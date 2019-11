Veröffentlicht am 20. November 2019 von wwa

WISSEN – Afterwork Treff des Ski-Club Wissen e.V. – Einfach so zum netten Beisammensein, ohne Programm, abends nach der Arbeit. Damit möchte der Ski-Club an den Start gehen und lädt hierzu alle Vereinsmitglieder in die gemütliche Brandeck-Hütte ein. Natürlich sind auch Freunde und Bekannte jederzeit herzlich willkommen.

Unter dem Motto „Freunde treffen, Jung und Alt“ möchte der Verein in lockerer Atmosphäre ein paar gemütliche Stunden mit seinen Gästen verbringen. Es soll daher auch ein Treff der Generationen werden. Der Afterwork Treff soll jeweils am ersten Donnerstag im Monat ab 18.00 bis circa 22.00 Uhr in der Skihütte stattfinden. Beginnen möchte der Verein in der Adventszeit, am Donnerstag, dem 05. Dezember 2019.

Der Vorstand steht an diesem Abend auch für Informationen zum Vereinsleben zur Verfügung und freut sich auf nette Gespräche. Direkt um 18.00 Uhr oder auch später.