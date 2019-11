Veröffentlicht am 20. November 2019 von wwa

FLAMMERSFELD – Weihnachtlicher Kunst – & Hobbymarkt in Flammersfeld –Am Samstag, den 30. November 2019 und am Sonntag, den 01. Dezember 2019 findet in der Westerwaldwerkstatt Flammersfeld der alljährliche und gern besuchte Kunst- und Hobbymarkt statt. Veranstalter ist die Lebenshilfe im Landkreis Altenkirchen e.V.. Im Innenbereich werden wieder viele Verkaufsstände sein und auch eine Tombola mit vielen schönen Preisen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Foto: Archiv: Renate Wachow