BIRKEN-HONIGSESSEN – Einladung zur 104. Barbarafeier – Die KAB St. Elisabeth Birken-Honigsessen, laden alle Mitglieder, Jubilare, Freunde und Gäste zur traditionell jährlich stattfindenden Barbarafeier am Sonntag, dem 08. Dezember 2019 ein.

Die Feier beginnt um 10:30 Uhr mit der heiligen Messe in der Pfarrkirche St. Elisabeth. In diesem Jahr geht es anschließend wieder zum gemeinsamen Mittagessen ins Pfarrheim nebenan. Im Verlauf der folgenden Stunden werden langjährige Mitglieder für 40, 50 und 70 Jahre Treue zum Verein geehrt. In gemütlicher Atmosphäre bleibt Zeit für angenehme Gespräche und das Singen von Weihnachtsliedern. Bei Kaffee und Kuchen klingt die Feier dann aus.

Die Kosten für das Mittagessen betragen 15,00 Euro pro Person und sind, für eine verbindliche Planung, bei der Anmeldung bis zum 30. November 2019 bei: Veronika Herzog, Tel. 02742 8559 oder Christine Hombach, Tel. 02742 8253, zu entrichten.