Veröffentlicht am 20. November 2019

ROTT – Vorlesetag: Landrat Peter Enders besuchte Schatzkiste in Rott – Das hat Tradition in der Kindertagesstätte (Kita) Schatzkiste in Rott: Seit Jahren beteiligt sich die Kita beim bundesweiten Vorlesetag der Stiftung Lesen Mitte November. Dr. Peter Enders ist als Vorlesepate schon lange dabei. Erstmals kam er in diesem Jahr in seiner Funktion als Landrat, im Gepäck das Kinderbuch „Der Lesewolf“ von Bénédicte Carboneil und Michael Derullieux. Darin geht es um Mut und Vertrauen, um Vorurteile und nicht zuletzt auch um die Macht des Wortes und der Bücher. Es spielt mit der Erwartungs­haltung des Lesers und hinterfragt den Stereotyp des „bösen Wolfs“. Während der ganzen Geschichte fragt man sich, ob der Wolf wirklich ein enthusiastischer Leser ist oder bloß so tut.