KREIS ALTENKIRCHEN – Yoga erleben – bewegt und entspannt – Zweistündiger Workshop am 1. Dezember in Altenkirchen – Am Sonntag, dem 1. Dezember, bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen einen zweistündigen Yoga-Workshop an. Gerade die Tage vor Weihnachten sind auch die Zeit der Besinnung und Achtsamkeit. Der Workshop lädt dazu ein, in der Hektik des Alltags inne zu halten, den eigenen Körper zu spüren, zur Ruhe zu kommen und abzuschalten. Denn Yoga ist mehr als nur eine Sportart. Ziel von Yoga ist es Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen und das innere Gleichgewicht zu finden.

In diesem Workshop in der Zeit von 17.30 bis 19.30 Uhr lernen die Teilnehmenden verschiedene Techniken des Hatha-Yogas kennen, um körperliche und geistige Blockaden zu lösen, Stress abzubauen und wieder achtsamer zu leben. In einer sanften Hatha-Yoga-Einheit wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist vor allem durch körperliche Übungen (Asanas), durch Atemübungen (Pranayama) und Meditation angestrebt. Im zweiten Teil des Kurses werden die Teilnehmenden mit der besonderen Meditationstechnik Yoga Nidra systematisch in einen Zustand zwischen Schlafen und Wachsein geführt mit dem Ziel geistiger, körperlicher und seelischer Entspannung. Eine Stunde Yoga Nidra entspannt wie vier Stunden erholsamer Schlaf.

Der Workshop unter der Leitung von Jennifer Endres und Susanne Morgenschweis findet im Gebäude der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen (Rathausstraße 12) statt. Die Teilnahme kostet 20 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.

Foto: Der Yoga-Workshop am 1. Dezember unter der Leitung von Jennifer Endres (r.) und Susanne Morgenschweis findet im Gebäude der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen (Rathausstraße 12) statt. Foto: Kreisverwaltung Altenkirchen